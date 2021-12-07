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На шести линиях московского метро появятся 30 новогодних поездов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
На шести линиях московского метро появятся 30 новогодних поездов
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Арбатско-Покровская линия Карта всех событий

На шести линиях Московского метрополитена появятся 30 новогодних поездов. Первый состав уже курсирует на Арбатско-Покровской линии. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Узнать новогодний поезд можно будет по надписи «2022» на передней его части. Составы «Ока» и «Русич» с праздничными головными вагонами можно будет увидеть на шести линиях метро: Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской, Солнцевской и Серпуховско-Тимирязевской, где появятся восемь праздничных составов.

— А ближе к Новому году вас ждет еще несколько сюрпризов, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого, 5 декабря, в пресс-службе дептранса сообщили, что метрополитен Москвы начали украшать к Новому году. Отмечается, что с понедельника на 11 станциях Кольцевой линии будут установлены 17 елок.

18 ноября заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что столицу начали украшать к новогодним праздникам. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к установке праздничных украшений, работы продлятся до середины декабря. Всего в столице установят более четырех тысяч световых декоративных конструкций.

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