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Московское метро начали украшать к Новому году

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Новый год - 2022
Город
Московское метро начали украшать к Новому году
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Метрополитен Москвы начали украшать к Новому году. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что с понедельника на 11 станциях Кольцевой линии будут установлены 17 елок. Елки можно будет увидеть на станциях: «Краснопресненская»; «Белорусская»; «Проспект Мира» (две линии); «Комсомольская»;« Курская» (две линии и Чкаловская); «Таганская» (и «Марксистская»); «Павелецкая» (две линии); «Добрынинская» (и «Серпуховская»); «Октябрьская»; «Парк Культуры»; «Киевская».

— Традиционно, по поручению Мэра Москвы, в начале декабря мы начинаем украшать к Новому году инфраструктуру и подвижной состав Московского транспорта. В первую очередь нарядится мосметро – основной столичный перевозчик. Всего будут украшены вестибюли 56 станций метро, 26 станций МЦК и МЦД и 6 автовокзалов, — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максиму Ликсутова.

До этого сообщалось, что с 10 декабря по 9 января в Москве пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Также в столице будут работать ярмарки, 18 катков и площадка для керлинг.

2 декабря, мэр столицы Сергей Собянин рассказал о работе площадок «Путешествия в Рождество». По его словам, мастер-классы проводиться не будут в связи с эпидемиологической обстановкой. В остальном фестиваль будет работать в привычном для москвичей режиме. Сергей Собянин отметил, что в условиях коронавирусных ограничений главный акцент фестиваля будет сделан на уличных форматах.

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