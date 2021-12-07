«Рассылал интимные фото и унижал учителей»: одноклассник рассказал о подростке, готовившем теракт в Москве

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Восемнадцатилетний Арсений, задержанный с оружием около столичной школы № 1297, отличался агрессивным нравом, употреблял наркотики и ранее имел проблемы с законом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал бывший одноклассник подозреваемого в подготовке теракта Владимир Щербаков (имя изменено — прим. «ВМ»).

По его словам, Арсений часто конфликтовал со сверстниками.

— Он не был популярным в хорошем смысле. Арсений весьма агрессивен, и, как я знаю, у него есть справка о том, что он неуравновешенный, — поделился Владимир.

Молодой человек исключил версию матери задержанного, что Арсения подставили.

— Он употреблял наркотики, участвовал в драках. На него есть два заявления: рассылка детской порнографии и кража в особо крупном размере. Как вы понимаете, подставы тут не было, — сказал собеседник «ВМ».

Кроме того, как утверждает Владимир, бывший ученик 1297-й школы проявлял «нездоровый интерес» к одноклассницам.

— Он рассылал им свои интимные фото, — пояснил молодой человек.

По мнению Владимира, причина вызывающего поведения связана с плохими отношениями в школе и дома.

— Агрессия была от одноклассников где-то до седьмого класса, пока все окончательно не повзрослели. Многие учителя хотели ему помочь, но он их унижал и ничего не хотел. Говорили, что у него проблемы в семье и, возможно, это и сыграло свою роль, — сказал Владимир.

Бывший одноклассник добавил, что мать Арсения заставила сына продолжить учебу после девятого класса, «хотя сам он хотел уйти в колледж на столяра».

Во вторник, 7 декабря, правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.

Информацию передали правоохранителям. Подозреваемого поймали у входа в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика. По факту случившегося проводится проверка.