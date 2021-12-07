«Думала, он тюха-матюха»: соседи рассказали о юноше, который планировал теракт в столичной школе

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Соседи охарактеризовали 18-летнего Арсения, задержанного с оружием у московской школы, как обычного спокойного парня. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» во вторник, 7 декабря.

Женщина, живущая на одной лестничной площадке с молодым человеком, назвала его семью хорошей. По словам соседки, парень играл в футбол, планировал поступать в университет и не создавал проблем родителям.

Еще одна соседка заявила, что парень был тихим и робким.

— Спокойный. Я думала, он тюха-матюха, а оказывается, вот так вот все. Он нигде особо не гулял. Быстро прибегал с учебы, и все. По-моему, у него и друзей-то не было. Никто к нему не приходил, — отметила женщина.

Семейная пара, которая живет в этом доме, рассказала корреспонденту «ВМ», что Арсений — средний сын. Всего в семье четыре ребенка.

Пистолет, три ножа и газовый баллончик

Во вторник, 7 декабря, правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.

Информацию передали правоохранителям. Подозреваемого задержали у входа в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика. По факту случившегося проводится проверка.

Позже мать задержанного молодого человека заявила в беседе с «Вечерней Москвой», что его подставили.