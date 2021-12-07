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ЕС пригрозил России существенными последствиями в случае нападения на Украину

Виктория Сикерина

Политика
ЕС пригрозил России существенными последствиями в случае нападения на Украину
Фото: Пресс-служба Совфеда

Европейский союз пообещал России последствия «существеннее, чем в 2014 году» в случае «вооруженного нападения» на украинские территории. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано во вторник, 7 декабря.

Он отметил, что страны ЕС не допустят агрессивных действий в отношении Украины.

— Наша позиция предельно ясна: ЕС не приемлет никакой агрессии. Мы займем сторону Украины и будем поддерживать ее перед лицом любой агрессии, — сказал Стано.

По его словам, Европейский союз сделает все возможное, чтобы не допустить нарушения прав Украины, ее территориальной и национальной целостности. Если Россия решит напасть на данные территории, то страны ЕС предпримут ответные меры, подчеркнул Стано.

— И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году, — цитирует издание Lenta.ru его слова.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

6 декабря в администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что в случае якобы «вторжения» России на Украину США, скорее всего, окажут военную поддержку союзникам на восточном фланге НАТО.

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