Ученые назвали идеальный завтрак для гипертоников

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Гипертоникам для нормализации артериального давления следует ежедневное употреблять йогурт. К такому выводу пришли выяснили ученые из Университета Южной Австралии и Университета штата Мэн. Результаты исследования опубликовали в журнале International Dairy Journal.

Исследователи проанализировали связь между содержанием йогурта в рационе, артериальным давлением и факторами риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы на примере данных по 915 человек.

Ученые сравнили питание участников эксперимента с их показателями здоровья и пришли к выводу, что добавление в рацион йогурта позволит улучшить самочувствие пациентов с гипертонией. При этом у людей, регулярно употребляющих этот кисломолочный продукт, показатели давления были почти на семь пунктов ниже, чем у тех, кто его не употребляет.

— Молочные продукты, особенно йогурт, могут снижать кровяное давление. Это связано с тем, что молочные продукты содержат ряд питательных микроэлементов, включая кальций, магний и калий, которые участвуют в регуляции кровяного давления, — рассказала доктор Александра Уэйд.

Она пояснила, что в продукте содержатся бактерии, которые способствуют выработке белков, влияющих на кровяное давление.

В конце ноября зарубежный эксперт Миранда Слейд назвала продукт, который может снизить артериальное давление. По ее словам, гипертония тихо и медленно приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям: инфаркту и инсульту. Так, чрезмерное употребление жирной и соленой пищи может стать причиной развития таких недугов. Однако правильный рацион питания поможет не допустить такого развития событий.