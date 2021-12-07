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Врач перечислила последствия избытка цинка для здоровья человека

Ирина Игнатенко

Общество
Врач перечислила последствия избытка цинка для здоровья человека
Фото: Pexels

Цинк является незаменимым элементом для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, однако его переизбыток может привести к печальным последствиям. Об этом рассказала заведующая КДЛ Лаборатории НАКФФ Вера Баринова.

Она пояснила, что избыток цинка часто вызван самостоятельным назначением витаминов и БАДов.

— Избыток цинка в организме после приема витаминов — нередкое явление. Признаки гиперцинкоза возникают не сразу, а по мере накопления микроэлемента в организме. При длительном употреблении высоких доз витаминных комплексов с цинком развивается хроническая интоксикация, — рассказала она в комментарии ФАН.

Избыток цинка может вызвать тошноту и расстройство пищеварения, диарею, боли в животе, рвоту. Также большое количество цинка увеличивает уровень глюкозы и отрицательно сказывается на работе поджелудочной железы.

Баринова добавила, что гиперцинкоз влияет и на внешний вид человека: ухудшается состояние кожи и ногтей, выпадают волосы.

До этого ревматолог рассказала о пользе и опасности приема рыбьего жира.

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