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Автомобиль вспыхнул на Варшавском шоссе в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Автомобиль вспыхнул на Варшавском шоссе в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
варшавское 87 Карта всех событий

Машина загорелась возле дома № 87 на Варшавском шоссе в столице. Об этом сообщили в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 7 декабря.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент на месте инцидента работают оперативные городские службы.

Из-за случившегося транспортное движение в сторону центра затруднено по двум полосам, говорится в сообщении Дептранса.

Похожий случай произошел на днях на востоке Москвы. Тогда на Алтайской улице в районе дома № 25 вспыхнула машина. На месте также работали сотрудники оперативных служб города. Проезд автомобилей был затруднен из-за происшествия.

Также 30 ноября транспортное средство загорелось на 92-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Ранее стало известно, что столичные спасатели вытащили автомобиль, который упал в Москву-реку в результате ДТП. В ходе подъеме упавшей в воду машины специалисты задействовали кран пожарно-спасательного отряда № 204. Также сообщалось, что пассажирка упавшей машины получила ссадины, однако от госпитализации отказалась.

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