Попова заявила о росте числа положительных тестов на COVID-19 прибывших из ЮАР россиян

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Количество положительных результатов ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию среди прибывших из Южно-Африканской республики граждан России увеличивается с каждый днем. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 7 декабря.

— Мы видим, что количество ПЦР-(тестов — Прим. «ВМ») положительных нарастает день за днем, — отметила она в эфире телеканала «Россия-1».

До этого стало известно, что срок действия ПЦР-тестирования на наличие коронавирусной инфекции сократили с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление подписала Анна Попова.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что возвращающимся из-за границы гражданам России необходимо повторно сдавать тесты на коронавирус. Она объяснила, что такая мера нужна потому, что в первые сутки результаты тестирования практически никогда не бывают положительными. В особенности это актуально в период распространения новой агрессивной мутации коронавируса «омикрон», подчеркнула глава Роспотребнадзора.

За последние 24 часа в России выявили 31 096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За сутки после прохождения лечения от заболевания в России полностью выздоровели 34 615 пациентов.