Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае

Михаил Алимов

В мире
Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае
Фото: olympic.ru

Австралия присоединяется к США в вопросе дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине. Об этом в среду, 8 декабря, заявил премьер-министр страны Скотт Моррис.

Он отметил, что такое решение принято после попытки вновь наладить дипломатические отношения с Китаем. Его власти не ответили на ряд вопросов от Канберры, в том числе о возможном нарушении прав человека на территории Китая.

— Поэтому неудивительно, что представители австралийского правительства не поедут в Китай на Игры, — передает его слова Reuters.

Отмечается, что бойкот не повлияет на подготовку австралийских спортсменов к турниру. Глава НОК Австралии Мэтт Кэрролл заявил, что политику и спорт следует разделять.

— Наши спортсмены тренируются и соревнуются с этой олимпийской мечтой уже четыре года, и мы делаем все возможное, чтобы помочь им добиться успеха, — сообщил он.

До этого зампредседателя Европарламента Никола Бер призвала Европу последовать примеру Соединенных Штатов и объявить тотальный бойкот в отношении Олимпийских игр в Китае. По ее словам, бойкот Игр со стороны США происходит с опозданием, и это «наименьшее», чего можно ожидать от Запада.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Позже в СМИ появилась информация, что бойкот планируют поддержать в Японии.

В ноябре средства массовой информации писали, что возможность бойкотировать Игры в Пекине также рассматривает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Читайте также:
Олимпийские игры Китай США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте