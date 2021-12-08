Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае

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Австралия присоединяется к США в вопросе дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине. Об этом в среду, 8 декабря, заявил премьер-министр страны Скотт Моррис.

Он отметил, что такое решение принято после попытки вновь наладить дипломатические отношения с Китаем. Его власти не ответили на ряд вопросов от Канберры, в том числе о возможном нарушении прав человека на территории Китая.

— Поэтому неудивительно, что представители австралийского правительства не поедут в Китай на Игры, — передает его слова Reuters.

Отмечается, что бойкот не повлияет на подготовку австралийских спортсменов к турниру. Глава НОК Австралии Мэтт Кэрролл заявил, что политику и спорт следует разделять.

— Наши спортсмены тренируются и соревнуются с этой олимпийской мечтой уже четыре года, и мы делаем все возможное, чтобы помочь им добиться успеха, — сообщил он.

До этого зампредседателя Европарламента Никола Бер призвала Европу последовать примеру Соединенных Штатов и объявить тотальный бойкот в отношении Олимпийских игр в Китае. По ее словам, бойкот Игр со стороны США происходит с опозданием, и это «наименьшее», чего можно ожидать от Запада.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Позже в СМИ появилась информация, что бойкот планируют поддержать в Японии.

В ноябре средства массовой информации писали, что возможность бойкотировать Игры в Пекине также рассматривает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.