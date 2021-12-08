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Церемония прощания с Ниной Ургант завершилась в Санкт-Петербурге

Анастасия Колоскова

Общество
Церемония прощания с Ниной Ургант завершилась в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости

Коллеги и поклонники пришли проститься с известной актрисой театра и кино Ниной Ургант, гражданская панихида по которой состоялась в Александринском театре.

На церемонии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города назвал Ургант великой актрисой и великой петербурженкой.

— Это актриса, которая вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины прошлого столетия, — отметил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

На мероприятии были замечены Михаил Боярский, Иван Краско и другие известные деятели кино.

Гроб с телом выдающейся артистки вынесли из здания театра под аплодисменты.

О смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Ургант стало известно 3 декабря. Она скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

Соболезнования в связи с уходом народной артистки выразили спикер Совфеда Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Трогательный пост, посвященный актрисе, опубликовал на своей странице в Instagram ее внук — телеведущий и актер Иван Ургант.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области. Окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. В разные годы играла на сценах Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. На ее счету роли в более чем 50 фильмах. Однако наибольшую известность принесла Нине Николаевне работа в картине режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», где она воплотила образ медсестры Раи.

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