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Криминальная карта столицы: прокуратура назвала округа Москвы с самым большим числом преступлений

Илья Ашуров

Происшествия
Криминальная карта столицы: прокуратура назвала округа Москвы с самым большим числом преступлений
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Преступность в Москве в 2021 году снизилась на 3 процента. За 11 месяцев, с января по ноябрь, произошло 130 тыс. преступлений, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Среди самых криминальных округов столицы по-прежнему лидирует ЦАО — 18,2 тысячи преступлений с начала 2021 года. Далее следуют ВАО и ЮВАО — 16 тысяч и 13,8 тысячи преступлений соответственно.

Самым безопасным округом столицы оказался Зеленоград — там произошло 3 тысячи преступлений. Также в тройке самых безопасных округов Новая Москва (5,5 тысячи) и СЗАО (11 тысяч).

Криминальная карта столицы: прокуратура назвала округа Москвы с самым большим числом преступлений

— Наиболее распространенный вид преступлений в Москве — кража, — говорит Нефедова. — С начала года их совершено 55,5 тысячи, при этом квартирных краж — всего 433. По сравнению с 11 месяцами прошлого года это меньше на треть.

733 раза в столице похищали транспортные средства, что на 30 процентов меньше, чем год назад. Число угонов автомобилей снизилось на 27 процентов.

Существенно уменьшилось в Москве и количество грабежей и разбоев. В текущем году произошло около 1,6 тысячи грабежей (почти на 26 процентов меньше, чем в прошлом) и 328 разбойных нападений (на 24 процента меньше).

А вот количество ДТП со смертельным исходом выросло. За 11 месяцев их произошло 137, это на 3 процента больше, чем в 2020-м. При этом уголовных преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, стало на 5 процентов меньше.

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