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Путин присвоил генеральские звания шести сотрудникам СК РФ

Виктория Сикерина

Общество
Путин присвоил генеральские звания шести сотрудникам СК РФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил повысить звания шести сотрудников Следственного комитета РФ. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 8 декабря.

Российский лидер присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы ведомства Эдуарду Кабурнееву, а звание генерал-лейтенанта — заместителю председателя СК РФ Александра Бастрыкина Сергею Горяйнову.

Также звание генерал-майора юстиции получили руководитель ГУ СК России по Москве Андрей Стримов и еще три сотрудника региональных управлений ведомства, говорится в сообщении.

Накануне директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначили Аркадия Гостева. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 25 ноября.

До этого должность занимал Александр Калашников.

Кадровые изменения также произошли и в дипломатической сфере. Так, 7 декабря президент России Владимир Путин назначил дипломата Азима Ярахмедова чрезвычайным послом России в Замбии. Помимо этого, российский лидер назначил Илью Моргунова послом России в Омане. Моргунов заменил на этой должности Дмитрия Догадкина.

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