Байден заявил, что США не будут использовать военную силу из-за споров с РФ по Украине

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Соединенные Штаты не планируют применять вооруженные силы из-за разногласий с Россией по Украине. Об этом сообщил президент США Джо Байден в среду, 8 декабря.

— Это не рассматривается, — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Однако он подчеркнул, что в ходе онлайн-встречи предупредил президента РФ Владимира Путина о готовности США ввести жесткие экономические санкционные меры. Это произойдет в том случае, если Россия все-таки решится на якобы «нападение» на украинскую территорию, добавил Джо Байден.

При этом он заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, передает ТАСС.

8 декабря президент РФ Владимир Путин ответил на обвинения в адрес России о якобы «нападении» на Украину. По его словам, Россия следует принципам миролюбивой внешней политики, но при этом защищает свою национальную и территориальную безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе.

21 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявила, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.