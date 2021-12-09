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ГИБДД выпустила новогоднюю памятку для водителей

Виктория Храменкова

Общество
ГИБДД выпустила новогоднюю памятку для водителей
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В среду, 8 декабря, Госавтоинспекция опубликовала новогоднюю памятку. В ней перечислены все наказания для водителей за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Так, например, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медицинского освидетельствования нарушителя ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет.

— Аналогичное наказание предусмотрено для автолюбителя за передачу права управления своим автомобилем человеку, находящемуся в нетрезвом состоянии, — напомнило ведомство в Telergam-аккаунте.

Если транспортным средством управлял человек в состоянии опьянения без прав на управление транспортом, то нарушителю предусмотрен административный арест от 10 до 15 суток и штраф 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Госавтоинспекция будет работать над снижением смертности на дорогах в результате аварий и приведения ее к нулевым показателям. Но для этого необходимы усилия и со стороны самих граждан. Об этом «Вечерней Москве» рассказал начальник управления проектной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России Андрей Горяинов.

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