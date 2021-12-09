Роспотребнадзор назвал основные симптомы при штамме «омикрон»

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Выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита — являются основными симптомами при заражении новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом заявила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она отметила, что в настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечаются все вышеперечисленные симптомы.

— Данные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов. При этом на сегодняшний день данных об особенностях проявлений коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом коронавируса «омикрон», немного, но скоро ожидаются новые сведения, — объяснила доктор медицинских наук в интервью РИА Новости.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон».

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26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.