Врачи объяснили наличие сыпи на коже при заболевании COVID-19

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Сыпь на коже характерна не только для нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Высыпания могут возникать из-за микотромбозов. Об этом рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Он объяснил, что сыпь происходит из-за того, что когда начинается нарастание стенки сосудов, то могут возникать микротромбозы.

— Сыпь может возникнуть в том числе из-за любых воспалительных реакций в организме. Например, тот же сепсис, то есть заражение крови, нередко сопровождается сыпью, или раневой или инфекционный перитонит, — считает военный врач и сердечно сосудистый хирург Владимир Хорошев, передает Ura.ru.

При заболевании COVID-19 происходит поражение внутренней выстилки сосудов. Это оказывает влияние на свертываемость крови. Почти вся капиллярная сеть находится под опасностью, что может привести к сыпи разного характера.

Если высыпания на коже были обнаружены у ребенка, то данный симптом может говорить о том, что у маленького пациента еще не сформировался иммунитет.

В четверг, 9 декабря, заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила симптомы, которые характерны штамму «омикрон».