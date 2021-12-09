Стали известны новые подробности о состоянии Марины Хлебниковой

Фото: Instagram / marina_hlebnikova_official

Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации. Теперь она находится в ожоговом отделении. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в Telegram-канале «112».

— Сейчас певица находится в ожоговом отделении, ее состояние удалось стабилизировать, — говорится в сообщении канала.

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова 18 ноября была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она была без сознания. Дочь исполнительницы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это и стало причиной пожара.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Сообщалось, что зрение артистки находится под угрозой.

Певица приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

2 декабря стало известно, что у Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица. Ей были назначены антибиотики, чтобы предотвратить распространение инфекции.

6 декабря, ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что исполнительница дышит сама и находится в стабильном состоянии. Медики дают благоприятный прогноз.