Посол Украины потребовал от нового правительства ФРГ устроить «холодный душ» для России

Фото: Twitter/BMF_Bund

Новому канцлеру Германии Олафу Шольцу и немецкому правительству необходимо устроить «холодный душ» для России и повлиять на ее международную политику. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Berliner Zeitung.

По его словам, украинская сторона ждет от Германии «мощного голоса из Берлина», способного устроить «холодный душ» России, поскольку та готовится к войне. Также Мельник заявил, что Украина надеется на действия Шольца в вопросах Крыма и Донбасса. Посол отметил, что ФРГ может созвать саммит в «нормандском формате» в Берлине, чтобы предотвратить новую войну в Европе и решить вопрос с «оккупацией Крыма и Донбасса».

Также дипломат вновь потребовал от немецкого правительства «введения жестких санкций в отношении России», включая «запрет» на использование газопровода «Северный поток — 2».

До этого экс-заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский заявил, что Евроатлантическому сообществу необходимо нанести «предупреждающий удар» по России и отключить ее от SWIFT. По его словам, «к сдерживанию России нужно подходить комплексно».

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти Соединенных Штатов в настоящее время рассматривают возможность введения санкций в отношении России для сдерживания якобы «вторжения» РФ на Украину. Уточняется, что санкции могут коснуться близкого окружения президента России Владимира Путина, а также ряда энергетических компаний. Ограничительные меры также предусматривают отключение РФ от системы SWIFT.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что введение санкционных мер под предлогом обезопасить Соединенные Штаты является попыткой сдерживания развития России. Лидер государства отметил, что подобный предлог — это «полная чушь».

9 декабря CNN со ссылкой на источники среди чиновников США сообщили, что санкции к энергетическим компаниям РФ применят только в крайнем случае.