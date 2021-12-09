КДК РФС отказался отменять красную карточку Соболеву, полученную в матче с «Ахматом»

Фото: Официальный аккаунт Александра Соболева в соцсети VK.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отказался отменить красную карточку, полученную нападающим «Спартака» Александром Соболевым в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги с «Ахматом» (2:1).

Кроме этого, КДК не вынес более строгого наказания, поэтому из-за удаления футболист пропустит только одну игру — с «Сочи», передает сайт Чемпионат.com.

4 декабря московский «Спартак» в меньшинстве одержал победу со счетом 2:1 над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу. На 32-й минуте нападающему «Спартака» Александру Соболеву вручили красную карточку. Победным голом отличился игрок Куинси Промес на 87-й минуте.

«Спартак» с 23 очками расположился на девятом месте турнирной таблицы. «Ахмат», который после 17 туров набрал 24 очка, находится двумя строчками выше.

До этого сообщалось, что московский футбольный клуб ЦСКА в субботу, 4 декабря, одержал победу в гостях над самарскими «Крыльями Советов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 1:0.