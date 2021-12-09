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Московскую канатную дорогу украсили к Новому году

Анастасия Колоскова

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Московскую канатную дорогу украсили к Новому году
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Канатную дорогу на Воробьевых горах украсили перед новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

— Нам хотелось порадовать не только маленьких гостей, но и взрослых, а также всех, кто гуляет в окрестностях Воробьевых гор. Поэтому настоящим сюрпризом в вечернее время для всех станет вид кабины канатной дороги, украшенной огнями, которая как искрящаяся елочная игрушка в общей гирлянде кабин будет проплывать над Москвой-рекой. Номер кабины выбрали неслучайно — 22, как наступающий новый год, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

На станции канатной дороги «Лужники» установили полярного мишку, которого окружают светящиеся ледяные шары, а верхнюю станцию украсили световыми гирляндами. На первом и втором этажах станции для гостей установили новогодние тематические фотозоны. Кроме того, там же установили большой почтовый ящик усадьбы Деда Мороза в Москве. С его помощью все желающие смогут отправить волшебнику письмо.

— Бланки для писем можно взять на кассе станции, — отметили в пресс-службе.

До этого стало известно, как украсят к Новому году московское метро.

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