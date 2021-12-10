Вирусологи назвали самую опасную мутацию коронавируса

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Атака коронавирусом T-лимфоцитов является самым опасным вариантом мутации инфекции. Об этом заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

— Самая опасная мутация коронавируса, с моей точки зрения, как врача-иммунолога, будет, если он скрестится с ВИЧ. Это ведь тоже РНК-вирус. И вдруг окажется, что он атакует Т-лимфоциты, — считает Болибок.

В таком случае COVID-19 сможет «выключать» иммунную систему. Выздоровление из-за этого будет невозможным, добавил аллерголог в беседе с изданием Ura.ru

— Опасны для людей и мутации S-белка, который расположен на поверхности SARS-CoV-2. Если это произойдет, вакцины придется постоянно изменять, — сказал бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

1 декабря глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин заявил, что людям со сниженным иммунитетом может понадобиться третья доза вакцины от коронавируса.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.