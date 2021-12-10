Штаты поставили Украине 30 противотанковых комплексов Javelin в октябре

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Соединенные Штаты в октябре 2021 года в рамках утвержденного пакета помощи поставили на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот.

— Пакет на 60 миллионов долларов, о котором было объявлено 1 сентября, включал 30 командно-пусковых установок Javelin и 180 ракет. Javelin были доставлены на Украину 23 октября, — отметил он.

По словам Семелрота, в текущем году Штаты выделили Украине свыше 450 миллионов долларов помощи для обеспечения безопасности. Такую поддержку подполковник назвал частью неизменной приверженности Киеву по вопросам защиты суверенитета и территориальной целостности, пишет ТАСС.

22 ноября украинская армия впервые применила в ходе боевых действий в Донбассе противотанковый ракетный комплекс Javelin, созданный в Америке. По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, американские ракетные комплексы вместе с беспилотниками Bayraktar из Турции помогут психологически сдержать напор войск ДНР и ЛНР.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.