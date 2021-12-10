Более 70 новогодних программ представят музеи Подмосковья

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Более 70 программ с квестами, мастер-классами, интерактивами и спектаклями предложат музеи Московской области в новогодние праздники, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Зарайский кремль познакомит посетителей с европейскими традициями украшения елки, научит делать елочные игрушки под старину.

Сотрудники историко-художественный музея «Новый Иерусалим» расскажут о самых популярных зимних забавах, запечатленных на картинах знаменитых художников. Также здесь пройдет детский музыкальный спектакль «Щелкунчик».

Музей-заповедник Чайковского представит детскую экскурсионную программу с элементами квеста «Ротбарт - похититель Рождества». Выполняя задания, дети познакомятся с традициями празднования Рождества и Нового года.

В чеховской усадьбе «Мелихово» запланирована разнообразная театральная программа. Так, в спектакле «Сашкин ангел» прозвучит классическая музыка и русские песни. А программа «Рождественская звезда» расскажет, как отмечали Рождество в доме Чеховых.

10 декабря в столице стартовал традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Он пройдет с 10 декабря по 9 января на площадках и катках по всему городу.