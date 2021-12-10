Риелтор рассказал, как изменится стоимость недвижимости в 2022 году

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Следующий год, вероятно, станет удачным для покупки недвижимости, ведь цена квадратного метра должна снизиться из-за повышенной ипотечной ставки. Такое мнение высказал риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По словам эксперта, в следующем году ожидается понижение стоимости квадратного метра, поскольку сейчас из-за низких ипотечных ставок стоимость квартир находится на пике.

По прогнозам, в 2022 году цена квадратного метра снизится примерно на 5–7 процентов, передает телеканал 360.

Эксперт заметил, что уже сейчас люди ведут торг за стоимость квартир. В связи с этим снижается стоимость квадратного метра во вторичном жилье. Стоимость квадратного метра жилья в «первичке» по-прежнему остается высокой. Застройщики пытаются удержать ее на определенном уровне, поэтому продают квартиры с ремонтом и мебелью.

Олег Бендриков также посоветовал перед покупкой квартиры оценить свои возможности и просчитать ежемесячный платеж по ипотеке.

Ранее сообщалось, что цена квадратного метра в престижных домах столицы достигла двух миллионов рублей.