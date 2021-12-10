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Руководитель «Рыбсети» рассказала, в какой таре лучше покупать красную икру

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Руководитель «Рыбсети» рассказала, в какой таре лучше покупать красную икру
Фото: Pexels

Икре в какой таре лучше отдать предпочтение, рассказала руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

По словам эксперта, вне зависимости от вида икры предпочтение лучше отдать продукции, расфасованной в прозрачную тару.

— Я всегда рекомендую выбирать икру в прозрачной емкости: либо пластик, либо стекло. Жестяные банки нельзя просмотреть и понять, какой товар там находится — это некий кот в мешке, — отметила она в комментарии ФАН.

Эксперт добавила, что покупать икру с рук выгоднее по цене, но это может быть рискованно, так как качество и вкус товара могут оказаться сомнительными. Кроме того, непонятно, соблюдались ли необходимые условия при хранении продукта.

Она подчеркнула, что на данный момент есть большое количество специализированной икорной и рыбной розницы, где можно купить заведомо качественный продукт.

23 ноября специалисты Росстата зафиксировали рекордный рост цен на красную икру: килограмм сейчас стоит пять тысяч рублей. Дороже в нашей стране красная икра еще не стоила, наблюдения ведутся с 2000 года.

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