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Жилой комплекс в неоклассическом стиле построят рядом с храмом Христа Спасителя

Анастасия Колоскова

Город
Жилой комплекс в неоклассическом стиле построят рядом с храмом Христа Спасителя
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Соймоновский проезд, 3 Карта всех событий

Согласован проект жилого комплекса в неоклассическом стиле, который расположится рядом с храмом Христа Спасителя. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь комплекса, который построят по адресу Хамовники, Соймоновский проезд, владение 3, составит около 39 тысяч квадратных метров.

Фасады в неоклассическом стиле облицуют натуральным камнем, также сделают вставки из кирпича, меди и добавят декоративные кованые элементы. Помимо этого, активно будет применяться остекление. В этом районе давно не было объектов такой площади и с таким расположением, и нет сомнения в том, что проект будет реализован на высоком уровне, — отметил главный столичный архитектор.

Комплекс будет включать пятиэтажное здание в Соймоновском проезде и двухэтажное — во 2-м Обыденском переулке. В настоящее время участок свободен от застройки. На первых этажах расположатся административные помещения и магазины. Каждую входную группу оснастят двумя бесшумными лифтами. Придомовая территория будет представлять собой благоустроенный внутренний дворик с газонами и местами для отдыха.

Кроме того, в комплексе предусмотрена подземная парковка.

До этого Москомархитектура одобрила проект нового лечебно-диагностического корпуса медицинского центра в Коломенском по адресу улица Высокая, владение 19, корпус 2.

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