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Россия закрыла въезд из девяти стран и Гонконга из-за «омикрон»-штамма

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Россия закрыла въезд из девяти стран и Гонконга из-за «омикрон»-штамма
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое полностью запрещает въезд в страну из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения коронавируса и появления нового штамма «омикрон». Соответствующий документ опубликован в пятницу, 10 декабря, на официальном портале правовой информации.

Речь идет о таких странах Африки как Зимбабве, Танзания, Мозамбик, Мадагаскар, Ботсвана, Лесото, Намибия, Южно-Африканская Республика и Эсватини, а также специального административного района Гонконг.

С 28 ноября в России уже действуют ограничения на въезд для граждан из данных стран, но тогда были исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз, а также некоторых других категорий граждан. В новом постановлении сказано, что существовавшие ранее исключения больше не действуют.

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«Вечерняя Москва» выясняла, к чему готовиться после обнаружения «омикрон»-штамма в России. В РФ выявили новый штамм коронавируса — «омикрон». Его обнаружили у двух человек, сдавших ПЦР-тесты по возвращении из ЮАР. Все пассажиры рейсов из Африки изолированы в обсерваторе. Штамм был впервые выявлен в начале ноября в африканской Ботсване у иностранных дипломатов. Через несколько дней эту же разновидность коронавируса SARS-nCov-2 нашли в Южно-Африканской Республике, а затем — в Израиле, Великобритании, Нидерландах, Гонконге и Бельгии. К концу ноября стало известно о его попадании в Чехию и Германию, а к началу декабря зараженные «омикроном» были почти в 40 странах.

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