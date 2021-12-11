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Александр Васильев перечислил, в каких нарядах нужно встречать Новый год

Юлия Курганова

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Александр Васильев перечислил, в каких нарядах нужно встречать Новый год
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Модницы обеспокоены подбором наряда для встречи Нового года, который уже не за горами. Многие стремятся учесть все нюансы при выборе платья, чтобы не спугнуть удачу.

В программе «Модный приговор» на Первом канале на помощь ищущим наряды телезрительницам пришел историк моды Александр Васильев. Фэшн-эксперт рассказал, в чем нужно встречать грядущий 2022 год.

— В самом радостном, фотогеничном. В большой моде все отражающие поверхности! Это могут быть блестки, стразы, пайетки, и серебро, и золото в Новый год. Они каждый год будут актуальны, — заявил Васильев.

Он отметил, что Новый год лучше встретить в ярко-зеленом или ярко-синем наряде, также подойдут все цвета фуксии.

Александр Рогов рассказал, какое украшение стало хитом этого сезона. Большие цветки из ткани и других мягких материалов все активнее завоевывают модные подиумы. Это украшение стилист прикрепил на вполне обыденный джемпер участницы шоу, облаченной в интересные брюки с баской.

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