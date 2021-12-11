США призвали ФРГ нанести ущерб экономике России при «непредвиденных обстоятельствах»

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Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен в беседе с новым германским коллегой Кристианом Линднером выразила желание сотрудничать с ФРГ в вопросах нанесения ущерба российской экономике при определенных условиях. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

— Министр Йеллен подтвердила озабоченность президента Джо Байдена наращиванием Россией сил вокруг Украины и выразила заинтересованность в партнерстве с Германией в области быстрых мер по нанесении серьезного ущерба российской экономике при непредвиденных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе американского министерства финансов.

Глава американского ведомства также поздравила немецкого коллегу с назначением и поблагодарила Германию за преданность трансатлантическому альянсу, передает Интерфакс.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.