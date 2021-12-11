Жилой комплекс в скандинавском стиле построят на Симоновской набережной в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Симоновская набережная Карта всех событий

Специалисты приступили к строительству похожих на скалы жилых домов на Симоновской набережной. Эффект морского пейзажа планируется достигнуть за счет необычной конструкции фасадов, которые сочетают благородство камня и прозрачность стекла. Об этом в субботу, 11 декабря, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, новый ЖК возведут на дуге Симоновской набережной, где речная зона пересекается с парковкой. Общая площадь постройки составит более 82,6 тысячи квадратных метров. В составе ЖК строители возведут четыре двадцатиэтажных корпуса. В рамках строительства специалисты также организуют под застройкой подземную парковку на 273 автомобиля.

Фасады зданий будут украшены кирпичом разных оттенков серого, что позволит создать эффект норвежских фьордов.

ЖК также будет иметь большие лоджии, которые позволят создать эффект «произрастания» скал из земли, а благодаря традициям современной скандинавской архитектуры линии зданий будут предельно выверены и смогут снимать визуальную нагрузку.

Проектом также предусматривается благоустройство придомовых территорий. Специалисты создадут там удобные зоны отдыха для местных жителей, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

10 декабря Сергей Кузнецов сообщил, что рядом с храмом Христа Спасителя построят жилой комплекс в неоклассическом стиле. Общая площадь комплекса, который построят по адресу Хамовники, Соймоновский проезд, владение 3, составит около 39 тысяч квадратных метров.