В Госдуме рассказали, от чего будет зависеть решение о принятии закона о QR-кодах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Принимать решение о введении QR-кодов можно будет только при наличии ответов на вопросы, которые поступят от граждан России. Об этом в субботу, 11 декабря, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечать важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти, — написал парламентарий на своей странице в Telegram.

По его словам, проект о введении кодов будет обсуждаться на заседаниях фракций в парламенте, которые состоятся 13 декабря.

Володин также заверил общественность, что расскажет об итогах заседаний и принятых решениях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 24 ноября, опубликовал пост в Telegram по поводу законопроекта о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест. Парламентарий предложил россиянам оставить свое мнение в комментариях. «Вечерняя Москва» почитала и проанализировала комментарии сторонников и противников новой меры.

27 ноября Володин сообщил, что намерен организовать работу по изучению всех комментариев, которые он получил от россиян по поводу законопроекта о введении кодов.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.