Четыре человека пострадали при пожаре на востоке Москвы

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 5-я Парковая улица, 54к1 Карта всех событий

В жилом доме на востоке столицы произошел пожар. Пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 11 декабря, сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, возгорание произошло в квартире первого корпуса дома №54 на 5-й Парковой улице. Загоревшаяся квартира находится на втором этаже здания, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

— Пострадали четыре человека, из них двое детей, — рассказал источник «ВМ».

Еще один пожар 11 декабря произошел в одном из частных домов в Троицком административном округе Москвы. Здание находится в деревне Фоминское в СНТ «Согласие».

10 декабря пожар произошел в больнице имени Л. А. Ворохобова на северо-западе Москвы. Информация о пожаре в 9-этажном корпусе больницы, расположенном по адресу улица Саляма Адиля, дом 2, корпус 28, поступила в 19:41 по московскому времени. В здании расположен Государственный научный центр колопроктологии.

8 декабря пожар произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома на востоке столицы. При возгорании два человека пострадали, один из них скончался в машине скорой помощи. Площадь пожара составила два квадратных метра.