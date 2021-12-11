Частный дом загорелся в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Фоминское, коттеджный посёлок Согласие-2 Карта всех событий

В одном из частных домов в Троицком административном округе Москвы произошло возгорание. Об этом в субботу, 11 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар случился в деревне Фоминское в СНТ «Согласие».

— Площадь пожара приблизительно 60 квадратных метров, — сообщил собеседник «ВМ».

10 декабря пожар произошел в больнице имени Л. А. Ворохобова на северо-западе Москвы. Информация о пожаре в 9-этажном корпусе больницы, расположенном по адресу улица Саляма Адиля, дом 2, корпус 28, поступила в 19:41 по московскому времени. В здании расположен Государственный научный центр колопроктологии.

8 декабря пожар произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома на востоке столицы. При возгорании два человека пострадали, один из которых скончался в машине скорой помощи. Площадь пожара составила два квадратных метра.