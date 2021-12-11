Помощница госсекретаря США посетит Москву и Киев

Фото: Минобороны РФ

Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид приедет в Москву, Киев и Брюссель с рабочими визитами. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в Госдепе США.

— Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13–15 декабря, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями власти, — передает сообщение РИА Новости.

В Брюссель помощница отправится 15–16 декабря и обсудит там с представителями партнеров США по Евросоюзу и НАТО ситуацию на Украине и ее дипломатическое урегулирование.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.