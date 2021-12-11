Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Помощница госсекретаря США посетит Москву и Киев

Михаил Алимов

Политика
Помощница госсекретаря США посетит Москву и Киев
Фото: Минобороны РФ

Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид приедет в Москву, Киев и Брюссель с рабочими визитами. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщили в Госдепе США.

— Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13–15 декабря, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями власти, — передает сообщение РИА Новости.

В Брюссель помощница отправится 15–16 декабря и обсудит там с представителями партнеров США по Евросоюзу и НАТО ситуацию на Украине и ее дипломатическое урегулирование.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Читайте также:
США Россия международные отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте