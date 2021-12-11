Козак встретится с помощницей госсекретаря США Донфрид в среду

Фото: Минобороны РФ

Встреча замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака и помощницы госсекретаря США Карен Донфрид запланирована в Москве на среду, 15 декабря. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщил источник РИА Новости в администрации президента РФ.

— Такая встреча планируется в среду, — рассказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что Карен Донфрид приедет в Москву, Киев и Брюссель с рабочими визитами. После посещения столиц России и Украины она планирует обсудить с представителями партнеров США по Евросоюзу и НАТО ситуацию на Украине и ее дипломатическое урегулирование.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.