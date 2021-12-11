Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и десять отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и один отменен.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Эксперт объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. Санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Роман Гусаров, главный редактор портала AVIA.RU, рассказал о том, все ли зависит от авиакомпании и правильно ли только на одну структуру возлагать ответственность.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые пассажиры без QR-кода могут остаться без компенсации за авиабилеты.