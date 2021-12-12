«Полная чушь»: американцы раскритиковали статью профессора об отношениях РФ и США

Фото: Минобороны РФ

Американские читатели раскритиковали статью профессора Кристофера Хартвелла об отношениях России и Соединенных Штатов. По мнению читателей, материал содержит большое количество ложной информации.

В статье в издании The Wall Street Journal профессор Хартвелл выразил обеспокоенность из-за того, что Запад «жертвует» Украину РФ. Также он заявил об опасности Москвы и ее внешней политики и позволил оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина. В заключении автор призвал страны Запада «выступить единым фронтом против России».

По мнению пользователей, в материале большое количество ложной информации. Также читатели отметили, что на некоторые действия Запада сложно ожидать какой-то другой реакции, чем та, которую демонстрирует Москва.

«Только психи могли расширить НАТО до самых границ России и ожидать, что никакой реакции не последует», — написал один из комментаторов.

Также читатели подчеркнули, что Европа не принадлежит США, «чтобы ее «терять», равно как и Украина. Подобного рода размышления автора охарактеризовали как «полную чушь».

«Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины», — отметил один из читателей.

«У русских есть несколько важных установок. Во-первых, они никогда не ждут счастливого конца — попробуйте задуматься над этим. Во-вторых, они гордые патриоты, они будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем», — заявил другой пользователь.

11 декабря встреча глав МИД G7 началась в Ливерпуле с обсуждения ситуации на границе РФ и Украины. Согласно субботней программе, которую распространил Госдепартамент США, утренняя сессия также предполагала обсуждение таких вопросов, как отношения с КНР и ситуация на Западных Балканах.