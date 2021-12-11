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Встреча глав МИД G7 началась в Ливерпуле с обсуждения ситуации на границе РФ и Украины

Полина Долганова

В мире
Встреча глав МИД G7 началась в Ливерпуле с обсуждения ситуации на границе РФ и Украины
Фото: pixabay.com

Встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) началась в Ливерпуле в субботу, 11 декабря, с обсуждения ситуации на российско-украинской границе.

— Мы говорили о нашем едином фронте перед лицом российской агрессии на Украине, о передаче эстафеты в G7 и тесном сотрудничестве в период председательства ФРГ в «Группе семи», а также о содействии свободе и демократии, — написала на своей странице в Twitter глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Согласно субботней программе, которую распространил Госдепартамент США, утренняя сессия также предполагала обсуждение таких вопросов, как отношения с КНР и ситуация на Западных Балканах.

Рассказывая о целях переговоров, Трасс призвала страны «Большой семерки» оказать поддержку в сфере безопасности тем государствам, которые борются на принципы свободы.

Программа всего первого дня переговоров предполагает обсуждение партнерства в сфере экономики и проведения двусторонних контактов, передает ТАСС.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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