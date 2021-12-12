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Байден: В случае вторжения РФ на Украину США отправят войска в страны НАТО

Юлия Курганова

Политика
Байден: В случае вторжения РФ на Украину США отправят войска в страны НАТО
Фото: whitehouse

США отправят свои войска не на Украину, а в соседние страны НАТО в случае якобы возможного «вторжения» России. Об этом сказал в субботу, 11 декабря, президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Главу государства журналисты спросили, почему он решил отказаться от идеи размещения американских войск на Украине в случае «вторжения» РФ.

—Никогда не было таких планов, — ответил президент.

По словам Байдена, во время онлайн-саммита он сказал российскому президенту Владимиру Путину, что в случае «вторжения» американские войска будут отправлены в страны «Бухарестской девятки», которые расположены на восточном фланге НАТО (Венгрия, Болгария, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Польша и Чехия).

Также американский лидер отметил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россия столкнется с экономическими последствиями. При этом он подчеркнул, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины, сообщает ТАСС.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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