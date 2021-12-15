В ВОЗ заявили, что до пика заболеваемости штаммом «омикрон» остались недели

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Заболеваемость вариантом COVID-19 «омикрон» может достигнуть пика уже через несколько недель. Об этом сообщил во вторник, 14 декабря, на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

— Там, где был выявлен вариант «омикрон», наблюдалось очень быстрое распространение вируса с большим числом выявляемых случаев. Поэтому у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени достаточно для того, чтобы подготовиться, — отметил он.

Эксперт добавил, что вакцинация является одной из самых эффективных мер, так как прививки способны защитить от «омикрон»-штамма, передает ТАСС.

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25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

13 декабря Татьяна Голикова сообщила, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» подтвердили у 16 из 177 россиян, которые вернулись домой из Южно-Африканской Республики.