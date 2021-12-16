Женщина закопала тело новорожденного младенца в лесу на Кубани

Фото: СК РФ

В Каневском районе Краснодарского края женщина закопала тело мертворожденного ребенка после домашних родов. После этого жительница станицы Челбасской была вынуждена обратиться за помощью к медикам, так как у нее открылось кровотечение. Ей пришлось рассказать о произошедшем врачам.

Роженица вместе с сожителем отнесли тело малыша в лес. Предположительно, женщина вела маргинальный образ жизни, сообщает портал «Кубанские новости».

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, пояснили в региональном СУ СКР.

В сентябре москвичка выбросила новорожденную дочь в мусоропровод. Она признала свою вину. Завернутую в полиэтиленовый пакет новорожденную девочку нашли утром 9 сентября в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре в Москве. Местный житель услышал плач ребенка и обратился в полицию. Малышку сразу передали врачам.