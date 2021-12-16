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МИД России осудил идею запретить транзит белорусских грузов через Литву

Анастасия Колоскова

В мире
МИД России осудил идею запретить транзит белорусских грузов через Литву
Фото: МИД РФ

Россия обеспокоена информацией, что грузам из Белоруссии могут запретить транзит через Литву. Об этом в четверг, 16 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона Российской Федерации, — отметила она.

Ранее литовское министерство транспорта выступило с предложением наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии.

Захарова призвала Литву не подрывать экономические связи и напомнила, что согласно межправительственному соглашению страна обязана обеспечивать грузовой транзит России для Калининградской области, пишет РИА Новости.

Скандал в Литве разгорелся после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против «Беларуськалия», а компания «Литовские железные дороги» продолжила транзит продукции Белоруссии через территорию страны, так как уже получила предоплату. После этого министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис подали в отставку.

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