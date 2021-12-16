МВД опровергло данные СМИ о показателях разыскной работы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Опубликованные ранее в СМИ статьи о разыскной работе органов внутренних дел, в частности, о розыске пропавших без вести, содержат неверные трактовки данных. Об этом 16 декабря заявили в пресс-службе МВД России.

По заявлению ведомства, авторы публикаций использовали в своих материалах официальные данные с сайта МВД России, но их произвольная трактовка привела к неверным выводам.

Так, например, встречалось утверждение, что «в России находят только каждого пятого пропавшего без вести». Это не является правдой, утверждают в пресс-службе. Там отметили, что указанные в статистике цифры отражают результаты работы только по заведенным разыскным делам. Тогда как в абсолютном большинстве случаев полиции удается найти пропавших еще в процессе первоначальной проверки.

Также в ведомстве попросили учитывать, что в статистические показатели количества разыскиваемых лиц включаются не только пропавшие в отчетном периоде граждане, но и те, кого не удалось разыскать и в предыдущие годы. Таким образом, механический подсчет процента некорректен.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что авторы опубликованных статей не обращались в МВД за разъяснением данных.

— Просим представителей СМИ внимательно относиться к подготовке публикаций о деятельности МВД России, не допускать произвольной трактовки статистических сведений о состоянии преступности, придерживаться объективного подхода, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что правоохранители разыскивают шестерых иностранных студентов, которые пропали в городе Пущино. Полиция проводит комплекс мероприятий с целью обнаружения мужчин.