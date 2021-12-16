Парковка на площади Тверской Заставы будет временно закрыта 17 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Тверская Застава, 9с1 Карта всех событий

Парковочная зона на площади Тверской Заставы в районе дома 9, строение 1, будет временно закрыта 17 декабря с 01:30. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Просим автомобилистов пользоваться городскими парковками на близлежащих улицах, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого в пресс-службе сообщили, что движение в Москве оценивается в восемь баллов, ожидается, что в ближайшее время оно будет затруднено на нескольких участках. Отмечается, что основные затруднения будут в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

До этого синоптики предупреждали, что в четверг, 16 декабря, в столичном регионе будет облачная погода. В течение дня ожидается мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 градуса до плюс 2 градусов. В Подмосковье температура ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.