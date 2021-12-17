Главу ИФНС № 3 Чайко отправили под домашний арест до февраля 2022 года

Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Пресненский суд Москвы избрал в отношении главы ИФНС № 3 Марины Чайко меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в пятницу, 17 декабря.

— Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Чайко Марины Владимировны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ, сроком до 14 февраля 2022 года, — рассказал представитель суда.

16 декабря силовики задержали главу межрайонной налоговой инспекции № 3 по Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Эта инспекция обслуживает самые «богатые» районы столицы: Арбатский, Тверской и Пресненский. Основную информацию по данному делу читайте в материале «ВМ».