Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержан один рейс, а два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и десять отменены. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и два отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Эксперт объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. Санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов. Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru, рассказал о том, все ли зависит от авиакомпании и правильно ли только на одну структуру возлагать ответственность.

14 декабря Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства станции метро «Внуково». Специалисты на 80 процентов завершили работы по выносу инженерных коммуникаций из зоны возведения станции столичного метрополитена «Внуково» участка Калининско-Солнцевской линии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он отметил, что основной сложностью при возведении указанного остановочного пункта является близость к одноименному аэропорту. Из-за этого строители с особой осторожностью прокладывают инженерные коммуникации.