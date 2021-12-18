СМИ: Белый дом считает, что Россия еще не приняла решения о «вторжении» на Украину

Фото: Whitehouse

США считают, что Россия еще не приняла окончательного решения о дальнейших шагах по «вторжению» на Украину. Однако отмечается, что разведданные показывают, что само «вторжение» Москва рассматривает серьезно. Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

— По нынешней оценке правительства США, президент России Владимир Путин еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели по этому вопросу нет, — сказал Салливан, выступая в Совете по международным отношениям.

15 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником российского президента Юрием Ушаковым. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила пресс-служба Белого дома. Беседа касалась в том числе ситуации вокруг Украины и послужила для развития разговора между Владимиром Путиным и Джо Байденом, который состоялся по видеосвязи 7 декабря.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.