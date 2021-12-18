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«Недобросовестная конкуренция»: посол РФ в США прокомментировал угрозы в адрес «СП -2»

Виктория Храменкова

Политика
«Недобросовестная конкуренция»: посол РФ в США прокомментировал угрозы в адрес «СП -2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Посол России в США Анатолий Антонов назвал недобросовестной конкуренцией угрозы, которые исходят от Соединенных Штатов в адрес участников проекта строительства «Северного потока — 2».

Он подчеркнул, что трубопровод «Северный поток — 2» является полностью коммерческим проектом.

— Санкции и другие угрозы в адрес участников данного консорциума используются в целях недобросовестной конкуренции, — считает дипломат, передает его слова журнал Newsweek.

«Недобросовестная конкуренция»: посол РФ в США прокомментировал угрозы в адрес «СП -2» Северный поток-2

Также Антонов напомнил, что сооружение «Северного потока —2» было успешно завершено, несмотря на то, что со стороны Вашингтона и ряда его союзников в Европе были предприняты попытки по срыву проекта. На данный момент происходит сертификация трубопровода.

— Москва доказала, что является надежным партнером в деле поставок энергоресурсов за долгие годы честного взаимодействия с Европой и другими потребителями российских углеводородов, — добавил посол.

Антонов заключил, что Россия готова поставлять столько углеводородов, сколько необходимо потребителям.

До этого стало известно, что процедура сертификации «Северного потока — 2» будет продолжена, если будут получены соответствующие документы, которых пока что нет у ФРГ на руках. Об этом сообщил глава регулятора Йохен Хоман.

23 ноября стало известно, что Америка вводит санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией.

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