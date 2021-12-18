Российские самолеты Ил-76 доставили гуманитарную помощь в Кабул

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Российские военные самолеты Ил-76 доставили в столицу Афганистана Кабул гуманитарную помощь в субботу, 18 декабря. Об этом сообщает газета «Известия».

— Они доставили в Афганистан 36 тонн гуманитарного груза — это продукты питания, медикаменты и вещи первой необходимости, — говорится в репортаже издания.

Уточняется, что три самолета с интервалом в 30 минут вылетели из аэропорта Чкаловский в Московской области.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.